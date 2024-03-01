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В Тюмени в 20 часов вечера зажгут свечи у стихийного мемориала на Цветном бульваре

Общество, 14:19 24 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свечи в память погибших при теракте в "Крокус сити холле" зажгут в 20 часов у стихийного мемориала на Цветном бульваре Тюмени. Сейчас волонтеры расставляют их, а тюменцы продолжают приносить цветы и игрушки.

"Тюмень вместе со всеми скорбит, чтит память погибших. Всем, кто пострадал желаем скорейшего выздоровления. Мы вместе и едины. Мы – настоящий русский народ", - подчеркнул директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич.

Он отметил, что мемориал действует уже второй день. К нему тюменцы приходят и утром, и вечером.

"Хочется поддержать пострадавших, семьи погибших, показать, что они не одни в этой беде, что весь народ России с ними", - сказал глава тюменской семьи.

По словам двух студенток, возлагая цветы к стихийному мемориалу, они выражают сочувствие пострадавшим и их близким.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

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