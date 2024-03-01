  • 24 марта 202424.03.2024воскресенье
  • USD92,6118
    EUR100,2170
  • В Тюмени 5..7 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Представители национальных объединений Тюменской области почтили память погибших

Общество, 15:55 24 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Память погибших при теракте в Подмосковье почтили представители национальных общественных объединений Тюменской области. В регионе живут более 145 представителей различных национальностей. У каждого свои традиции и подходы, но все они осуждают действия террористов.

"Мы все одна большая семья. Мы – россияне и должны поддержать тех людей, у которых случилась трагедия в доме. Мы должны показать всему миру, что мы едины", - сказал председатель региональной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен.

В эти дни многие говорят не только о сочувствии, единении и противостоянии злу, но и о возмездии. Как подчеркнул полномочный представитель Ингушетии в Тюменской области Тимур Даурбеков, спецслужбы задержали террористов.

"Очень рад, что их всех взяли живыми. Мы всё узнаем, всех накажут", - заявил общественник.

Президент федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, сказал, что у кровавых убийц и терроризма нет национальности. И что за все ждет неминуемое возмездие, за каждую невинную жертву. А преодолеть все поможет сплоченность, свойственная жителям России.

Почетный генеральный консул Республики Беларусь в РФ и председатель тюменской областной общественной организации "Союз-интеграция братских народов" Владимир Шугля зачитал стихотворение. Он посвятил его памяти жертвам теракта в "Крокус сити холле".

Плачут туманы в поле

В чёрных одеждах неволи –

Дни, как слезинки вдовьи…

В сердце боли становье.

Жизни залиты кровью —

Звёзд роковых зимовье.

Плечи печали горбят

В мире душевной скорби.

Сколько же в мире боли…

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# траур

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 24.03.2024Выставку истории купеческой Тюмени и коллекцию оружия представляют в тюменском ЦУМе
18:00 24.03.202425 марта - события дня
16:38 24.03.2024Студенты тюменских вузов возложили цветы к мемориалу на Цветном бульваре
16:11 24.03.2024В 13 селах Тюменской области появятся модульные отделения почты