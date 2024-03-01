Представители национальных объединений Тюменской области почтили память погибших

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Память погибших при теракте в Подмосковье почтили представители национальных общественных объединений Тюменской области. В регионе живут более 145 представителей различных национальностей. У каждого свои традиции и подходы, но все они осуждают действия террористов.

"Мы все одна большая семья. Мы – россияне и должны поддержать тех людей, у которых случилась трагедия в доме. Мы должны показать всему миру, что мы едины", - сказал председатель региональной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен.

В эти дни многие говорят не только о сочувствии, единении и противостоянии злу, но и о возмездии. Как подчеркнул полномочный представитель Ингушетии в Тюменской области Тимур Даурбеков, спецслужбы задержали террористов.

"Очень рад, что их всех взяли живыми. Мы всё узнаем, всех накажут", - заявил общественник.

Президент федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, сказал, что у кровавых убийц и терроризма нет национальности. И что за все ждет неминуемое возмездие, за каждую невинную жертву. А преодолеть все поможет сплоченность, свойственная жителям России.

Почетный генеральный консул Республики Беларусь в РФ и председатель тюменской областной общественной организации "Союз-интеграция братских народов" Владимир Шугля зачитал стихотворение. Он посвятил его памяти жертвам теракта в "Крокус сити холле".

Плачут туманы в поле

В чёрных одеждах неволи –

Дни, как слезинки вдовьи…

В сердце боли становье.

Жизни залиты кровью —

Звёзд роковых зимовье.

Плечи печали горбят

В мире душевной скорби.

Сколько же в мире боли…

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин