Небольшое похолодание придет в Тюменскую область к концу рабочей недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 25 по 31 марта. По данным центра Фобос, регион накроет циклон и сначала вместе с осадками он принесёт потепление. Но в четверг-пятницу вихрь станет закачивать в регион арктический воздух, местами дожди могут переходить в снег, а дневная температура понизится.

В Тюмени днем 25 марта ожидается переменная облачность, температура воздуха составит плюс 4 градуса, ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура - ноль градусов.

26 марта в течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Днем до 5 градусов тепла, ночью – ноль градусов. Ветер южный, умеренный.

27 марта атмосферное давление будет понижено, на небе – переменная облачность, небольшой дождь. Дневная температура достигнет 3 градусов тепла, ночью опустится до ноля. Ветер юго-восточный, умеренный.

28 марта в ночные часы возможен небольшой снег, в утренние часы - туман. Днем воздух прогреется до плюс 4, ночью ожидается минус 3. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

29 марта станет прохладнее – днем минус 2, ночью – минус 5 градусов. Вероятность осадков сохранится, ветер подует с северо-запада со скоростью 6 метров в секунду.

В выходные дни, 30 и 31 марта, синоптики также прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. В ночные часы от ноля до минус 2 градусов, в дневные – от 4 до 7 градусов. Ветер юго-западный, 31 марта усилится до 14 метров в секунду.

Любовь Голышева