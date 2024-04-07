Александр Моор поблагодарил геологов за энтузиазм и жажду открытий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С Днем геолога поздравил специалистов и ветеранов геологии губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, на протяжении прошлого юбилейного для тюменской геологии года мы вспоминали самые яркие вехи ее истории, легендарных геологов, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона и всей страны. Этот год тоже богат на памятные даты, связанные с организацией различных нефтепромысловых управлений, открытием месторождений и началом их эксплуатации.

Ровно 60 лет назад в Тюменской области началась промышленная добыча черного золота, из Западной Сибири на нефтеперерабатывающий завод Омска был отправлен первый танкер с сибирской нефтью.

Масштаб событий, трудовых подвигов геологов и их важнейших достижений для государства и сегодня, спустя десятилетия, впечатляет. Благодарю всех ветеранов геологии за неисчерпаемый энтузиазм, неутомимую жажду открытий и создание уникального Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса - мощной базы для экономики и энергетического суверенитета России.

"Ваш опыт решения грандиозных задач, самоотверженный труд и преданность профессии – достойный пример для молодого поколения специалистов отрасли, которые продолжают ваше дело. Желаю всем здоровья, успехов и новых свершений!" - сказал Александр Моор.