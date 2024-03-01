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Готовность нового корпуса ТюмГУ к сдаче в эксплуатацию составляет более 70 %

Общество, 10:59 25 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство нового корпуса ТюмГУ по ул. Республики в Тюмени выполнено более чем на 70 %. Подрядчики ведут внутреннюю отделку. Вскоре начнется монтаж стеклофибробетона на фасаде здания. Объект будет сдан в эксплуатацию до сентября 2024 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник участка филиала строительного управления АО "Мостострой-11" Олег Терехов.

"Внутри здания ведется монтаж инженерных коммуникаций – вентиляция, силовая часть, слаботочная электрика. Отделочные работы – подготовка потолков, стен, пола для покраски, плитки, подвесных потолков. Снаружи – подготовка фасада к монтажу декоративных элементов", - уточнил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Более 230 рабочих заняты внутренней отделкой помещений. Количество будет расти. Этап черновых работ завершается, вскоре начнется чистовая отделка. Технология подготовки стен к окрашиванию сложная, пятиступенчатая, отмечает Олег Терехов.

"Она состоит из пяти слоев, которые необходимы для того, чтобы довести финальное состояние для покраски до идеального. Вначале наносится штукатурный цементно-песчаный слой. Выровняли гипсовой смесью. Затем шпатлевание, наклеивание стеклохолста, и на него уже финальная шпатлевка, по ней окрашивание", - пояснил начальник участка.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Фасад здания утеплили и нанесли декоративную штукатурку, закрепили металлические элементы – основание для крепления стеклофибробетона. Этот элемент придаст зданию классический вид.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"За основу проектирования фасада здания брали Зимний дворец Санкт-Петербурга. Поэтому еще на втором и пятом этажах будут арочные окна и мощные полуколонны, под которые мы смонтировали металлические конструкции. В апреле придет партия стеклофибробетона. Это сложная работа, ранее с таким не сталкивались. Мы как инженеры имеем представление о технологической последовательности, но как это будет в жизни, посмотрим. Для этого будем привлекать дополнительных подрядчиков", - рассказал Олег Терехов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Во внутреннем дворе корпуса рабочие ведут остекление витражных конструкций. Как заметил Олег Терехов, в ходе строительства заказчик не раз вносил коррективы в проект, это повлияло в первую очередь на инженерные коммуникации, перерасчет оборудования. Коррективы внесены и в состояние внутреннего двора нового корпуса ТюмГУ. Здесь будет больше цветочных клумб, кустарников.

"В июле мы должны начать передавать помещения заказчику, чтобы он мог заняться технологическим оборудованием, мебелью. К сентябрю завершим все строительно-монтажные работы", - заверил Терехов.

Проблем с поставкой материалов нет. Этим занимаются проверенные тюменские компании.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# Мостострой 11 , строительство , ТюмГУ

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