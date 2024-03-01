Готовность нового корпуса ТюмГУ к сдаче в эксплуатацию составляет более 70 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство нового корпуса ТюмГУ по ул. Республики в Тюмени выполнено более чем на 70 %. Подрядчики ведут внутреннюю отделку. Вскоре начнется монтаж стеклофибробетона на фасаде здания. Объект будет сдан в эксплуатацию до сентября 2024 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник участка филиала строительного управления АО "Мостострой-11" Олег Терехов.

"Внутри здания ведется монтаж инженерных коммуникаций – вентиляция, силовая часть, слаботочная электрика. Отделочные работы – подготовка потолков, стен, пола для покраски, плитки, подвесных потолков. Снаружи – подготовка фасада к монтажу декоративных элементов", - уточнил он.

Более 230 рабочих заняты внутренней отделкой помещений. Количество будет расти. Этап черновых работ завершается, вскоре начнется чистовая отделка. Технология подготовки стен к окрашиванию сложная, пятиступенчатая, отмечает Олег Терехов.

"Она состоит из пяти слоев, которые необходимы для того, чтобы довести финальное состояние для покраски до идеального. Вначале наносится штукатурный цементно-песчаный слой. Выровняли гипсовой смесью. Затем шпатлевание, наклеивание стеклохолста, и на него уже финальная шпатлевка, по ней окрашивание", - пояснил начальник участка.

Фасад здания утеплили и нанесли декоративную штукатурку, закрепили металлические элементы – основание для крепления стеклофибробетона. Этот элемент придаст зданию классический вид.

"За основу проектирования фасада здания брали Зимний дворец Санкт-Петербурга. Поэтому еще на втором и пятом этажах будут арочные окна и мощные полуколонны, под которые мы смонтировали металлические конструкции. В апреле придет партия стеклофибробетона. Это сложная работа, ранее с таким не сталкивались. Мы как инженеры имеем представление о технологической последовательности, но как это будет в жизни, посмотрим. Для этого будем привлекать дополнительных подрядчиков", - рассказал Олег Терехов.

Во внутреннем дворе корпуса рабочие ведут остекление витражных конструкций. Как заметил Олег Терехов, в ходе строительства заказчик не раз вносил коррективы в проект, это повлияло в первую очередь на инженерные коммуникации, перерасчет оборудования. Коррективы внесены и в состояние внутреннего двора нового корпуса ТюмГУ. Здесь будет больше цветочных клумб, кустарников.

"В июле мы должны начать передавать помещения заказчику, чтобы он мог заняться технологическим оборудованием, мебелью. К сентябрю завершим все строительно-монтажные работы", - заверил Терехов.

Проблем с поставкой материалов нет. Этим занимаются проверенные тюменские компании.

Анжела Лебедева