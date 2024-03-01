Во всех регионах УФО усилили меры безопасности

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Во всех регионах Уральского федерального округа усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в местах большого скопления жителей, выставлены усиленные патрули. Это отметил полпред Владимир Якушев, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

"Во всех регионах УрФО оперативно проведены заседания антитеррористических комиссий после трагедии в Подмосковье, - сообщил он. - В округе принимаются необходимые меры для безопасности граждан - усилены меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в местах большого скопления жителей, выставлены усиленные патрули".

Полпред добавил, что в регионах проходят траурные и памятные мероприятия по жертвам теракта в "Крокус сити холле". Жители Урала и Западной Сибири выражают слова соболезнования и желание помочь пострадавшим, сообщает пресс-служба подпредства.