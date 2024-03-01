Новый Центр общения старшего поколения открыли в Ишиме

| Фото: пресс-служба СФР по Тюменской области | Фото: пресс-служба СФР по Тюменской области

Центр общения старшего поколения при клиентской службе ОСФР открыли в Ишиме 25 марта. Это третий центр в Тюменской области - по одному работает в Ялуторовске и Голышмановском районе.

"Они уже стали местом притяжения для людей серебряного возраста. Сегодня открылся третий, где активисты смогут найти друзей, обрести новые интересы и умения", — отметила управляющий Отделением СФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Новый Центр общения откроет представителям старшего поколения дополнительные возможности для самореализации, позволит повысить финансовую и компьютерную грамотность. Здесь есть мини-библиотека, компьютерная зона и зал для проведения мастер-классов, сообщает пресс-служба СФР по региону.

Центр будет работать в соответствии с графиком работы клиентской службы в Ишиме по ул. Полины Осипенко, 35. Телефон для справок: 8 (34551) 7-06-94.