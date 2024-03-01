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На счету тюменских спортсменов – шесть медалей Зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

Общество, 18:56 25 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская делегация успешно выступила в лыжных гонках. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства региона.

Сборную возглавили Заслуженные тренеры России Вячеслав Голдинов и Алексей Кобелев.

Вера Хлызова с лидером Натальей Голдиновой завоевали два серебра на дистанции 15 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем, бронзу в спринте.

Станислав Чохлаев с лидером Олегом Колодийчуком взяли золото в гонке на дистанции 10 км свободным стилем, серебро — по результатам спринтерских гонок.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В заключительной гонке программы лыжных соревнований — открытой эстафете — команда Тюменской области одержала уверенную победу.

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# лыжные гонки , Тюмень – Ханты-Мансийск

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