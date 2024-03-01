Владимир Путин проводит совещание по мерам в связи с терактом

| Фото: из Telegram-канала "Кремль. Новости" | Фото: из Telegram-канала "Кремль. Новости"

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по мерам, предпринимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле".

"Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим. Наше общество в это непростое время показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки", – сказал он.

Трансляция ведется по ссылке.