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Впервые тюменские ученые обнаружили возбудителя энцефалита на Северном Кавказе

Общество, 11:52 26 марта 2024

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Иксодового клеща Ixodes ricinus, зараженного энцефалитом, обнаружили ученые из Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, исследуя фауну Ставропольского края. Клеща обнаружили на полосатой ящерице Lacerta strigata – одном из наиболее распространенных в регионе видов пресмыкающихся, сообщает Тюменский медицинский университет.

Изучение найденного образца провела кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

"Это удивительная находка, поскольку для территории Кавказа энцефалит ранее не был описан напрямую. Выявлены лишь косвенные данные: у некоторых жителей этой территории были обнаружены антитела к вирусу клещевого энцефалита, кроме того, у 1-2 процента клещей обнаружен антиген. Секвенировав образец, мы определили, что находка относится к линии (субгенотипу) "Заусаев" сибирского геноварианта вируса, характерной для Западной Сибири, но не южных европейских регионов страны", - пояснила Мария Орлова.

Для изучения цепочки миграции вируса ученые обратились к орнитологам. Возможным объяснением, по мнению специалистов, является перенос зараженных клещей из Сибири на Кавказ перелетными птицами с последующей передачей рептилиям. Эксперты обращают внимание на то, что роль рептилий в циркуляции опасных природно-очаговых инфекций до сих пор не изучена, поэтому необходимо продолжить исследовательскую работу.

Ученые планируют расширенные работы по изучению рептилий, прежде всего, ящериц, и их эктопаразитов - иксодовых клещей на Кавказе и прилегающих территориях.

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# клещи , Тюменский медицинский университет

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