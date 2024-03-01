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Учеников школы № 22 на время ремонта здания будут развозить с парковки по ул. Садовой

Общество, 16:27 26 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработана схема проезда учеников школы № 22 в учебные заведения. Сейчас в учреждении проводят капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Школьные автобусы, которые будут развозить детей в другие образовательные учреждения, будут находиться на парковке вдоль улично-дорожной сети в районе дома № 111 по ул. Садовой.

Добавим, с 1 апреля 2024 года до 1 сентября 2025 года размещение любых других транспортных средств на данной территории будет исключено.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# ремонт школы , школы , школьные автобусы

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