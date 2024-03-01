16 школьников из Тюмени и Ямала проходят уникальный курс по предпринимательству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 старшеклассников из Тюмени и Ямала стали участниками уникальной образовательно-туристической программы, которая проходит в областной столице с 25 по 27 марта. Для них подготовили инновационный образовательный трек "Предпринимательство", аналогов которого в России не существует.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. Он напомнил, что программу реализуют в рамках образовательно-туристического маршрута "Город открытий". Это совместный проект комитета по туризму Москвы, правительства и туроператоров Тюменской области.

"Эта та успешная практика, которую мы увидели у партнеров в Москве и попросили помощи, чтобы они нам эту технологию передали. Практически весь прошлый год мы проводили большую работу. К нам приезжали методологи и в формате дискуссии делились опытом. В прошлом году к нам приезжала пилотная группа детей из Москвы. В этот раз среди участников – активисты, лауреаты и призеры различных конкурсов, победители олимпиад. Путешествие стало для них поощрением. Конкурсный отбор проводился при поддержке департамента образования и науки региона", – пояснил он.

По словам Дмитрия Пухова, программа сверстана на трех вводных. Старшеклассников знакомят с прошлым, настоящим и будущим. Ребята уже узнали о купеческом наследии города, прогулялись с купчихой по пешеходной улице Дзержинского, заглянули в музей "Усадьба Колокольниковых".

Изучать целевую аудиторию, проводить анализ рынка, ценообразования и многое другое ребят научат тюменские предприниматели. Также постичь основы бизнеса своего дела школьники смогут на единственной в России кафедре предпринимательства ТюмГУ.

"Раньше в Тюмени не был. Интересно посмотреть город. Много чего узнали, увидели памятники и позанимались разными предпринимательскими заданиями. Мы с ребятами воодушевлены всей этой работой. В нашем классе есть идея насчет того, чтобы в садике проводить занятия по финансовой грамотности. Хотим, чтобы с самого детства ребятишки знали, как распоряжаться финансами. У меня много задумок, думаю, в будущем смогу стать предпринимателем, делаю для этого все возможное", - поделился ученик 10 класса губкинской школы Кирилл Бойков.

27 марта для детей запланировано посещение IT-студии. Ребята пройдут тематический квест, примерят на себя роль IT-рекрутеров, сформируют команду для реализации бизнес-идей и проработают навыки.

"Уникальность этого продукта еще заключается в том, что по ходу его реализации дети формируют собственный проект. В среду в конце программы они доработают свои инициативы и встретятся с нашими партнерами по линии инвестиционной политики, которые профессионально оценят проекты школьников на дальнейшую их возможность реализации в Тюменской области и обозначат, какие они могут получить меры поддержки, когда будут воплощать свою идею в жизнь", – добавил Дмитрий Пухов.

По итогам работы каждый участник сможет создать индивидуальный проект, а затем воплотить его в своем городе.

Следующую программу хотят запустить в Тюменской области осенью.

Напомним, первым городом для привлечения юных туристов стал Тобольск с треком "Экология и устойчивое развитие", который включал три вектора изучения темы об истории и современности региона, а также его экологии, культуре и традициях. Подробности можно прочитать по ссылке.

Виктория Макарова