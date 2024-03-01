Пространство для детей и молодежи откроют на месте Улетного катка в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коворкинг для детей и молодежи откроют на месте Улетного катка на Цветном бульваре в Тюмени с наступлением лета. Сейчас конструкции ледовой площадки демонтируют. Более 70 тыс. человек побывали на катке в первом для него сезоне.

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич рассказал в интервью "Тюменской линии", что новое пространство будет рассчитано для участников программ "Отряды мэра", "Российское движение детей и молодежи".

"Активностей в локации будет много. Она станет всесезонной. Зимой – каток, а летом – место встреч, общений для детей и молодежи", - уточнил Борисевич.

Более 70 тыс. человек посетили Улетный каток за сезон. При этом 60 % гостей резали лед на своих коньках совершенно бесплатно. Количество тюменцев, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, увеличивается, подчеркнул директор департамента по спорту и молодежной политике городской администрации. Все благодаря появлению новых мест для занятий спортом.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, самый большой каток в Тюмени – 4 тыс. 200 кв. метров открыли накануне нового года. Только за зимние каникулы его посетили более 12 тыс. человек.

Проект реализовали компания-застройщик "Самолет", московская компания "Русский лед" и спортивная школа "Прибой".

Анжела Лебедева