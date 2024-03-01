Сергей Кириенко принял участие в запуске интенсива для инструкторов центра “Воин”

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко принял участие в запуске образовательного интенсива для инструкторов центра “Воин” в Тюмени 26 марта.

Кроме того, он посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области. Глава региона Александр Моор рассказал ему о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей.

В мультицентре "Контора пароходства" заместитель главы региона Павел Белявский проинформировал о проектах по работе с молодежью, которые реализуются в Тюменской области и презентовал общественные проекты, реализованные в период кампании по выборам президента Российской Федерации.

Отметим, 26 марта в Тюмени стартовал образовательный интенсив "Наставники специального назначения". Более 200 кандидатов в инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" пройдут интенсивное обучение в рамках этой программы. Ее партнером выступили российское общество "Знание" и центр знаний "Машук".

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Перед участниками интенсива из 10 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы страны, выступили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

"Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны – что мы передадим будущему поколению, во что оно будут верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать центр "Воин". По решению президента филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России", – сообщил Сергей Кириенко.