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Александр Моор: Тюменская область будет и дальше участвовать во всех патриотических проектах

Общество, 23:23 26 марта 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Тюменская область и дальше будет участвовать во всех проектах, которые направлены на воспитание молодежи в духе патриотизма и наших традиционных ценностей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

“Сегодня в Тюмени работал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он принял участие в стратегической сессии образовательной программы "Наставники особого назначения" и выступил перед инструкторами Центра "Воин", организованного по инициативе главы государства”, – написал губернатор.

В 2023 году подготовку по программам "Воина" по всей стране прошли более 16 тыс. молодых людей, в том числе 1 тыс. 800 тюменских ребят.

“Сергей Кириенко отметил, что наставники "Воина", по сути, находятся на своеобразной линии фронта. Ведут борьбу за умы подрастающего поколения. И проиграть эту борьбу мы не имеем права. Ее исход определяет будущее России как суверенного государства. Разделяю мнение Сергея Владиленовича, поэтому Тюменская область и дальше будет участвовать во всех проектах, которые направлены на воспитание молодежи в духе патриотизма и наших традиционных ценностей”, – заключил Александр Моор.

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# Александр Моор , обучение

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