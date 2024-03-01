Сезон сбора березового сока стартовал в России

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Березовый сок начали собирать в России в марте, после дня весеннего равноденствия. Интерес бизнеса к этому виду деятельности не снижается, в 2023 году промышленным способом было собрано то же количество напитка, что и в предыдущем, сообщает Тюменский филиал Рослесинфорга.

По информации ведомства, сбор березового сока - узкоспециализированный бизнес, ориентированный на небольшую группу потребителей.

Собирать березовый сок в промышленных масштабах можно только в спелом лесу не ранее чем за пять лет до рубки. Нужно выбирать деревья с диаметром не менее 20 см на высоте груди. Отверстия после окончания сезона важно промазать живичной пастой или закрыть деревянной пробкой и замазать варом, садовой замазкой или глиной с известью. Это поможет деревьям остаться здоровыми.

Для собственных нужд специалисты рекомендуют собирать сок со здоровых деревьев с момента начала оттепелей и до распускания почек. С одной березы можно получить от 2 до 5 литров напитка в сутки.

Кстати, сок березы употребляли в пищу еще со времен древней Руси. В эпоху СССР модным и популярным березовый сок сделал нарком снабжения Анастас Микоян. Именно он придумал добывать его в промышленном масштабе.

Специалисты Рослесинфорга советуют покупать березовый сок на фермерских рынках и ярмарках, а не в магазинах и на маркетплейсах.