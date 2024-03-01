31 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в Конторе пароходства начнется Всероссийский фестиваль моды "Народный кутюрье - 2024". Коллекции представят более 20 дизайнеров одежды из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Кемерово.

В Тюмени в 14 часов в Библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) начнутся квиз "Наши любимые мультики и книги", интерактивное занятие "Волшебный песок", литературная викторина "Книжная полка" и творческая встреча с поэтом Владимиром Молдовановым. Также гостей ждет мастер-класс по созданию закладок-треугольников для книг в виде книжных героев.

В Тюменском районе в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется масстарт у женщин в рамках в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону.

В Тюменском районе в 14 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" стартует эстафета у мужчин.

Интересное в этот день:

1770 — английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она — остров, покидает её и берёт курс на запад — на Австралию.

1889 — в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 — Уиткомб Джадсон изобрёл новую застёжку, названную "молнией".

1901 — выпускается первый автомобиль с названием Mercedes.

1909 — заложен пассажирский лайнер "Титаник".

1965 — дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная электростанция (Камчатка).

1966 — с космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя "Молния", которая вывела на траекторию полета к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию Луна-10.

1989 — Сергей Пряхин стал первым в истории советским хоккеистом, который официально принял участие в матче НХЛ.

2005 — группой астрономов во главе с профессором Майклом Брауном открыта карликовая планета Макемаке.