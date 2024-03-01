  • 26 марта 202426.03.2024вторник
  • USD92,7761
    EUR100,3651
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Всероссийский фестиваль моды "Народный кутюрье - 2024" соберет в Тюмени более 20 дизайнеров

Общество, 10:13 26 марта 2024

ТАРКИ

Всероссийский фестиваль моды "Народный кутюрье - 2024" начнется в Конторе пароходства в Тюмени 31 марта в 15 часов. Коллекции представят более 20 дизайнеров одежды из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Кемерово.

По информации Тюменского агентства развития креативных индустрий, зрители и эксперты увидят необычные сценические костюмы, вариации нарядной детской одежды, стильные вещи для леди 55+, коллекцию с этническими мотивами и многое другое.

ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ТАРКИ ﻿

Эксперты отметят работы дизайнеров одежды и аксессуаров и выступление моделей. Кроме того, в конкурс интегрирована специальная номинация "Юный кутюрье", в которой могут принять участие школьники и студенты (9-16 лет).

"С 2017 года в конкурсе "Народный кутюрье" приняло участие более 100 дизайнеров из Тюмени и других городов. А сам "Народный кутюрье" стал местом открытия множества талантливых дизайнеров и отправной точкой для их карьеры. Одной из таких историй успеха является Ирина Смердова - дизайнер из Тюмени, которая впервые показала свою коллекцию одежды на фестивале "Народный кутюрье" в 2022 году, а затем представила Тюменскую область на Московской неделе моды", - рассказала организатор события Ирина Аверина.

Конкурс является площадкой для начинающих и молодых дизайнеров, где они могут представить свои коллекции, обменяться опытом и получить обратную связь от жюри и зрителей.

Подробнее о событии можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дизайнеры , конкурс , креативные индустрии , мода

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 26.03.2024Впервые тюменские ученые обнаружили возбудителя энцефалита на Северном Кавказе
11:08 26.03.2024250 школьников будут получать стипендию главы Тюмени в 2024 году
10:57 26.03.2024Портреты для Бессмертного полка тюменцы могут сделать бесплатно в Менделеевке
10:46 26.03.2024В Тюменской области стартовала регистрация на педагогический форум "Спутник"