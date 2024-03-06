Александр Моор призвал творческих тюменцев активней участвовать в грантовых конкурсах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

136 тюменских команд стали победителями грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив за последние три года. Они привлекли в регион в общей сложности 155 млн рублей.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Среди наших земляков много по-настоящему талантливых и инициативных людей. Вовремя поддержать их на нелегком творческом пути, помочь реализовать свой потенциал – важное для государства дело. С 2020 года в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура", который реализуется по инициативе президента России, поддержку получили более 50 любительских коллективов области. Хорошие возможности для развития культуры дают региональные и федеральные гранты", - уверен он.

Для развития данного направления в Тюмени открыли проектный офис ПФКИ. Специалисты проводят обучение и помогают правильно оформить документы.

"Результат не заставил себя ждать – по итогам последнего конкурса поддержку получила каждая пятая наша заявка. В среднем по стране этот показатель вдвое ниже. Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив может составлять несколько миллионов рублей. Хорошая возможность создавать и развивать бизнес в сфере культуры, досуга, креативных индустрий", - подытожил глава региона.