Александр Моор призвал творческих тюменцев активней участвовать в грантовых конкурсах
136 тюменских команд стали победителями грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив за последние три года. Они привлекли в регион в общей сложности 155 млн рублей.
Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях.
"Среди наших земляков много по-настоящему талантливых и инициативных людей. Вовремя поддержать их на нелегком творческом пути, помочь реализовать свой потенциал – важное для государства дело. С 2020 года в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура", который реализуется по инициативе президента России, поддержку получили более 50 любительских коллективов области. Хорошие возможности для развития культуры дают региональные и федеральные гранты", - уверен он.
Для развития данного направления в Тюмени открыли проектный офис ПФКИ. Специалисты проводят обучение и помогают правильно оформить документы.
"Результат не заставил себя ждать – по итогам последнего конкурса поддержку получила каждая пятая наша заявка. В среднем по стране этот показатель вдвое ниже. Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив может составлять несколько миллионов рублей. Хорошая возможность создавать и развивать бизнес в сфере культуры, досуга, креативных индустрий", - подытожил глава региона.