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Тюменский опыт развития креативных индустрий применят в других регионах

Экономика, 12:03 05 марта 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

Практический опыт Тюменской области и еще шести субъектов РФ лег в основу регионального стандарта развития креативных индустрий. Его разработало Агентство стратегических инициатив по поручению президента России.

Об этом рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Региональный стандарт – комплекс из 12 мер для формирования региональной системы поддержки креативных индустрий. Сейчас вклад креативных индустрий в ВВП страны, по данным Росстата, оценивается в 3 %. Цель внедрения стандарта – увеличить его до 6 %. К этой работе присоединились 46 российских регионов.

t.me/operativnyishtabtyumen

В совещании по развитию креативных индустрий в регионах в режиме видео-конференц-связи принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный инфоцентр.

В Тюменский кластер развития креативных индустрий уже вошли 27 компаний, отметил губернатор. В настоящее время идет работа по созданию планов инвестиционного развития в сфере креативных индустрий для пяти муниципалитетов региона.

"Развитие креативных индустрий – один из приоритетов социально-экономического развития Тюменской области. Это зафиксировано в региональной Стратегии социально-экономического развития до 2030 года и нашей программе инвестиционного развития", – сказал Александр Моор.

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# АСИ , креативные индустрии

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