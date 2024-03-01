Тюменским креативным предпринимателям помогают привлекать ресурсы в лаборатории проектов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативные предприниматели в лаборатории проектов на базе Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) обсуждают финансовые модели, маркетинг, менеджмент, поиск ресурсов. Примерно 50 спикеров проведут сессии для участников в 2024 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

"С каждым годом количество участников грантовых конкурсов и самих конкурсов растет. Были годы, когда креативные предприниматели Тюменской области на федеральных конкурсах выигрывали до 10 миллионов рублей, сейчас это десятки миллионов. Все это складывается в экономику региона, на благо жителей. В Тюмени множество примеров, когда креативные предприниматели привлекли гранты на реализацию проектов, смогли провести всероссийские событийные мероприятия", - рассказал Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лаборатория креативных проектов работает на базе ТАРКИ второй год. Один раз в две недели предприниматели вместе с экспертами разбираются в социальном проектировании, предпринимательских проектах.

Креативный продюсер международного кинофестиваля "Ноль плюс" Александр Школенко стал спикером лаборатории благодаря компетенциям в сфере грантового менеджмента, заполнения заявок на различные конкурсы. Он занимается этим 10 лет.

"Эмоционально-чувствительный подход к заполнению заявок – первое, что может принести успех проекту. Не только понимание структуры заполнения заявки, но и сам подход к проекту – его актуальность. Важный фактор – насколько проект отличается от предыдущего, он должен жить, развиваться, поэтому его нужно обновлять", - считает Александр Школенко.

Креативные предприниматели Тюмени обратились к Александру Школенко за помощью в продвижении проектов, связанных с курсами по развитию речи, пошивом галстуков-бабочек, онлайн-обучением инженерии и робототехники. По каждому из них прошел детальный разбор сильных и слабых сторон, способов продвижения и участия в грантовых конкурсах.

По мнению спикера, для успешной реализации проектов необходимо партнерское взаимодействие и сплоченная команда с компетенциями сотрудников различных направлений. Также важно учитывать наличие информационных ресурсов.

Слушателями лаборатории креативных проектов ТАРКИ в 2023 году стали более 150 предпринимателей. Организаторы уверены, что в этот раз это число увеличится в разы.

Анжела Лебедева