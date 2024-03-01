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Тюменским креативным предпринимателям помогают привлекать ресурсы в лаборатории проектов 

Экономика, 10:57 01 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативные предприниматели в лаборатории проектов на базе Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) обсуждают финансовые модели, маркетинг, менеджмент, поиск ресурсов. Примерно 50 спикеров проведут сессии для участников в 2024 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

"С каждым годом количество участников грантовых конкурсов и самих конкурсов растет. Были годы, когда креативные предприниматели Тюменской области на федеральных конкурсах выигрывали до 10 миллионов рублей, сейчас это десятки миллионов. Все это складывается в экономику региона, на благо жителей. В Тюмени множество примеров, когда креативные предприниматели привлекли гранты на реализацию проектов, смогли провести всероссийские событийные мероприятия", - рассказал Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лаборатория креативных проектов работает на базе ТАРКИ второй год. Один раз в две недели предприниматели вместе с экспертами разбираются в социальном проектировании, предпринимательских проектах.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Креативный продюсер международного кинофестиваля "Ноль плюс" Александр Школенко стал спикером лаборатории благодаря компетенциям в сфере грантового менеджмента, заполнения заявок на различные конкурсы. Он занимается этим 10 лет.

"Эмоционально-чувствительный подход к заполнению заявок – первое, что может принести успех проекту. Не только понимание структуры заполнения заявки, но и сам подход к проекту – его актуальность. Важный фактор – насколько проект отличается от предыдущего, он должен жить, развиваться, поэтому его нужно обновлять", - считает Александр Школенко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Креативные предприниматели Тюмени обратились к Александру Школенко за помощью в продвижении проектов, связанных с курсами по развитию речи, пошивом галстуков-бабочек, онлайн-обучением инженерии и робототехники. По каждому из них прошел детальный разбор сильных и слабых сторон, способов продвижения и участия в грантовых конкурсах.

По мнению спикера, для успешной реализации проектов необходимо партнерское взаимодействие и сплоченная команда с компетенциями сотрудников различных направлений. Также важно учитывать наличие информационных ресурсов.

Слушателями лаборатории креативных проектов ТАРКИ в 2023 году стали более 150 предпринимателей. Организаторы уверены, что в этот раз это число увеличится в разы.

Анжела Лебедева

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# Александр Школенко , Алексей Краев , кинофестиваль Ноль плюс , креативные индустрии

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