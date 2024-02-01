Традициями сильны: пять проектов тюменцев получат по 30 тыс. рублей на реализацию

| Фото: vk.com/tyumentraditions | Фото: vk.com/tyumentraditions

Пять проектов из 17 стали победителями конкурса творческих проектов "Традициями сильны". Авторы получат по 30 тыс. рублей на реализацию.

В числе победителей - театральная студия "Мари Vanna" с проектом по объединению тюменских городских и сельских самодеятельных артистов старшего поколения: создание мобильного театра, гастролирующего по районам Тюменской области; участие в театральных фестивалях.

Молодежный центр Sunergy при поддержке БФРГТ реализует проект кулинарно-познавательной мастерской "Дружба народов". Музей тюменских историй - проект по продвижению тюменских ремесленников: мастер-классы подушечной кружевницы Елены Алякиной.

Театр теней "Ключ от сказки" направит средства гранта на создание творческого инклюзивного интерактивного пространства, где каждый может встать на место другого, чтобы лучше понять друг друга.

Также поддержку получил Тюменский центр фотографии и мультимедиа. Школа фотографии. Музей Фотографии Фотографии. Авторы представят фотовыставку-ретроспективу И. П. Трусова "Наша Тюмень, 40 – 50 годы XX века".

"Все заявки были представлены на рассмотрение попечительского совета Благотворительного фонда развития города Тюмени. Победители воплотят идеи в жизнь в первом полугодии 2024 года. Они представят отчет в фонд, так как это целевые средства. Один из попечителей фонда принял решение поддержать дополнительно еще один проект. Также из резерва поддержку от БФРГТ получит проект "ТриДэ" АНО ЦСИ "Добрая Тюмень" по сохранению семейных ценностей, национальных традиций и культурному воспитанию детей", - рассказала руководитель направления по связям с общественностью БФРГТ, организатор Книжного обменника Алена Бучельникова.

Конкурс проходил в рамках празднования 25-летия фонда и направлен на вовлечение горожан в активную деятельность в сферах культуры, искусства, народного творчества, сохранения и развития исторического наследия.

Напомним, грантовый фонд конкурса сформирован за счёт благотворительных взносов горожан в рамках проекта БФРГТ "Традициями сильны". Проект действовал при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с октября 2022 года по сентябрь 2023-го и объединил четыре культурные инициативы с многолетним успешным опытом реализации в Тюмени: городской ландшафтный фестиваль "Ключ", Книжный обменник, мастерскую исторического костюма "Катя и все её платья" и самодеятельную театральную труппу БФРГТ.