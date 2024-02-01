Мини-копию обелиска из сада Ермака напечатала тоболячка Ульяна Залешина

| Фото: предоставлено Ульяной Залешиной | Фото: предоставлено Ульяной Залешиной

Мини-копию памятника "Покорителю Сибири Ермаку", расположенного в саду Ермака в Тобольске, напечатала на 3D-принтере мастер Ульяна Залешина.

Это не первая работа по моделированию и печати исторических зданий у тобольского мастера. До этого были разработаны колокольня и Софийско-Успенский собор, которые можно увидеть на спине 3D-сувенира в виде кита из сказки “Конек-горбунок”. Также ранее она пробовала печатать брелоки с башней Гостиного двора, магниты с изображением колокольни и собора.

"Работа по моделированию всегда достаточно кропотливая, тем более здесь я работала с фотографиями реального объекта. Съездила в сад Ермака и сфотографировала надписи на памятнике, мне хотелось их повторить точь-в-точь. После моделирования модель нужно адаптировать под печать: убрать нависающие элементы, исправить ошибки, чтобы итоговое изделие получилось корректным. В первом экземпляре надписи были выдавлены на самом памятнике, но в связи с тем, что очень мелкие, я не смогла их раскрасить. Во втором экземпляре использовали уже наклейки. Листочки вверху оставила выдавленными и выделила их "золотом", – поделилась Ульяна Залешина.

Для уникального сувенира мастер 3D-печати создала подарочную упаковку с надписью "На память о Тобольске". Изделие также выполнено из пластика.

У Ульяны Залешиной есть планы и по печати других фигур, связанных с памятниками, историческими объектами.

Напомним, ранее тоболячка напечатала подвижные сувениры в виде персонажей сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" – Конька-горбунка, жар-птицы, кита. Работы тоболячки уже уезжали в Тюмень, Москву, Усть-Баргузин, Улан-Удэ, Екатеринбург. 3D-мастер хочет выставить фигурки в сувенирных лавках города.

"Уже сотрудничаю с несколькими и веду переговоры с городским музеем. Идея изготовить обелиск как раз от музея. Коробочку я уже сама решила добавить. Рассматриваю различные варианты сотрудничества", – добавила Ульяна Залешина.

Пока что по поводу сувениров можно написать мастеру в личные сообщения во ВКонтакте или в группу.

Инна Пахомова