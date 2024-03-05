  • 5 марта 20245.03.2024вторник
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Креативные предприниматели Тюмени еще успевают подать заявку на грантовый конкурс

Экономика, 18:07 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в грантовом конкурсе "Подъёмник" завершится 8 марта. Представители сферы креативных индустрий, развивающие бизнес в Тюмени, могут претендовать на компенсацию расходов до 200 тысяч рублей по шести направлениям, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

На 200 тыс. рублей могу рассчитывать предприниматели, занятые маркетингом и рекламой. Также средства господдержки можно направить на госрегистрацию интеллектуальной деятельности; расходы, связанные с экспортом товаров; продвижение товаров и размещение продукции собственного производства на платформах электронной коммерции; собственное обучение или обучение сотрудников; расходы, связанные с собственным производством товаров.

"Мы с командой подали заявку на маркетинговое продвижение нашего образовательного проекта. Как предприниматель я понимаю, что узнаваемость проекта ведет к увеличению количества продаж. Это отдельное направление в работе, которому нужно уделять особое внимание. Заявка отправлена, ждем её рассмотрения экспертами и, конечно, надеемся на победу", – рассказал основатель группы компаний "Хриники", разработчик образовательных наборов "Роби" Евгений Борисов.

Поддержка грантового конкурса может компенсировать расходы на сумму до 200 тысяч рублей коммерческим и некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Узнать более подробную информацию о поддержке и изучить положение о грантовом конкурсе можно на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# грант , креативные индустрии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 05.03.2024Креативные предприниматели Тюмени еще успевают подать заявку на грантовый конкурс
17:45 05.03.2024В Тюмени сдан в эксплуатацию жилой комплекс с двухуровневыми квартирами
15:32 05.03.2024Тюменский предприниматель привлек 50 млн рублей инвестзайма на модернизацию фитнес-клуба
15:21 05.03.2024Агропредприятие Казанского района производит элитные семена зерновых культур