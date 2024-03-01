На книжно-музыкальный лекторий о птицах приглашают тюменцев в парк Юрибей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На лекцию "Разговор о птицах" приглашает жителей Тюмени проект "Книга и музыка". Мероприятие, посвященное Международному дню птиц, пройдет в природном парке "Юрибей" (ул. Федеральная, 8) в д. Черная речка Тюменского района 3 апреля. Начало — в 13 часов.

Участников познакомят с историями двух книг. Первая — издание "Естественная история птиц. Средняя Европа" 1902 года авторства орнитолога Иоганна Фридриха Наумана. В 1945 году из Кенигсберга экземпляр привез основатель зоологического музея ТюмГУ Анатолий Шаронов. Вторая книга — "Голуби. Солдаты войны и вестники мира" Юрия Неёлова, посвященная истории культурного голубеводства, богатой символистике и уникальным способностями этих птиц. Автор станет и одним из лекторов встречи.

На мероприятии выступят хор школы "Лира" и студенты колледжа искусств ТГИК, обучающиеся по специальности вокальное искусство.

Как сообщают организаторы, для участников организуют трансфер. Сбор — на площади Борцов революции в 11 часов. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.