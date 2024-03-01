Тюменцев приглашают на учебу в Зеленую школу

| Фото: Park Decor | Фото: Park Decor

Проект Зеленая школа запускает компания по производству рулонного газона и озеленению территорий Park Decor в Тюмени с 20 апреля.

Участники получат востребованную профессию и научатся развивать качество городской среды. Обучение продлится 4 раза в неделю на территории компании. Теория будет поддерживаться практикой.

Те, кто придут на учебу, смогут осуществлять эффективный уход за всеми видами декоративных растений, научатся пользоваться профессиональной техникой, диагностировать болезни и вредителей растений, применять эффективные и обоснованные методы и приемы, которые действительно работают в нашей климатической зоне, создавать современные зеленые пространства.

По словам генерального директора Park Decor Юлии Булашевой, садовник – такая же профессия будущего, как IT-шник.

"Для комфортной современной жизни людям нужны: качественная еда, высокие технологии и экологически здоровое пространство. Мы, как любая большая компания, достигшая успеха, видим своей миссией – поделиться знаниями и опытом, не зарабатывая на этом, а во имя того, чтобы наш город обогатился специалистами, которые грамотно создавали бы красивые зеленые территории, начиная от своего дачного участка и заканчивая общественными пространствами", - отметила Юлия Булашева в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: Park Decor | Фото: Park Decor

По словам организаторов Зеленой школы садовников, учеба будет полезна даже студентам и выпускникам профильных направлений вузов и ссузов, поскольку будет очень много практики, которую студенты не могут по объективным причинам получить в полном объеме во время обучения. Впрочем, в школу могут прийти все желающие старше 18 лет и увлеченные озеленением или только мечтающие разобраться в садоводстве и начать работать в этой сфере.

"Наша работа - создавать комфортные зеленые пространства и сохранять их, и подразделение садовников - ключевое звено в поддержании города красивым и зеленым. У нас большой опыт по озеленению жилых комплексов местных застройщиков. Тот же ЖК "Видный" вызывает восхищение не только его жителей, на бульвар туда приезжают погулять со всего города. Мы научим создавать подобные пространства, разбираться в растениях и уходе за ними. Расскажем, чем можем заменить недоступные теперь большинству импортные деревья и кустарники", - сообщила Юлия Булашева.

Подробности и программе и условиях обучения - по телефону +7(3452)500-433.

Евгения Тенегина