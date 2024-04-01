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Новый аппарат ЭКГ поступил на ФАП Казанского района

Общество, 10:20 01 апреля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый аппарат для измерения ЭКГ поступил на ФАП д. Малая Ченчерь Казанского района. Переносной электрокардиограф используют как в медпункте, так и при оказании медицинской помощи на дому, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Ежемесячно около 30-40 человек проходят обследование на данном аппарате, так как ЭКГ входит в программу диспансеризации и профилактического осмотра. Оборудование у нас постоянно в работе. Если я вижу на ленте подозрения, сразу направляю результат врачу. В экстренных случаях вызываю скорую помощь", - рассказала фельдшер ФАПа Нина Боровская.

Только с начала 2024 года благодаря оборудованию у трех жителей района выявлены серьезные сердечные заболевания. В январе 64-летний житель Казанского района был приглашен на ФАП для прохождения диспансеризации. При проведении ЭКГ фельдшер увидела обширный инфаркт, который проходил бессимптомно. Мужчина был своевременно госпитализирован. Ему провели коронароангиографию и стентирование.

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# теле-ЭКГ , ФАПы

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