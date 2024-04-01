Три спектакля представит Липецкий театр кукол в Тюмени

| Фото: Липецкий государственный театр кукол | Фото: Липецкий государственный театр кукол

Спектакли "Поминальная молитва", "Мальчик с пальчик", "Корабль счастья" представит Липецкий государственный театр кукол в Тюмени. Гастроли пройдут с 12 по 14 апреля.

В центре внимания спектакля "Поминальная молитва" (16+) судьба еврейских семей времен царской России. Местечек таких в России насчитывалось предостаточно. История большой семьи из маленькой Анатовки тронет любого зрителя. Показы пройдут 12 апреля в 19 часов и 13 апреля в 18 часов.

Спектакль "Мальчик с пальчик" (0+) повествует о волшебном лесе, где происходит очень много всего загадочного и интересного. За этими таинственными событиями внимательно следят волшебные духи леса. Они расскажут зрителям захватывающую и поучительную историю о невероятных приключениях и неожиданных испытаниях крохотного Мальчика, величиной с мизинец. Показ состоится 13 апреля в 11 часов.

Спектакль "Корабль счастья" (0+) — сказка, о которую все знают и любят с детства: о добре и зле, любви и расчете. Кроме главных героев Ивана и Забавы зрители встретятся с множеством сказочных существ — Кощеем, Рыбой-пилой, водяным и другими. Показы пройдут 14 апреля в 11 и 14 часов.