В Тюменской области реконструируют две муниципальные котельные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкцию двух муниципальных котельных в пос. Рощино и дер. Казарово, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Фонд развития территорий одобрил заявки девяти регионов на получение финансовой поддержки по программе модернизации ЖКХ. Общий объем финансирования составляет 845,5 млн рублей.

"Финансовую поддержку от Фонда развития территорий получат Республика Карелия, Чукотский автономный округ, Орловская, Тульская, Мурманская, Тамбовская, Вологодская, Псковская и Тюменская области. Благодаря выполнению проектов в перечисленных регионах качественными коммунальными услугами удастся обеспечить более 9,6 тыс. человек", – сообщается на сайте ведомства.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры была запущена в 2023 году. Регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы. На сегодня в общей сложности 60 регионам уже одобрены заявки.