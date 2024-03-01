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Фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" открыли в Тобольске

Общество, 21:09 29 марта 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

III российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" открыли в Тобольске 29 марта.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Он сказал, что Тобольск неразрывно связан с кинематографом. Здесь снимались знаковые киноленты, которые вписали город в летопись кино. Открытый фестиваль современного и актуального кино знакомит горожан и гостей Тобольска с новинками высокого искусства третий год.

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

"Любой вид искусства влияет на умы. И от того, с какими мыслями и посылами создают свои произведения авторы-творцы, зависит с какими настроениями и приоритетами будет жить наше общество, и в каких нравственных ориентирах будет расти молодое поколение. Это огромная ответственность, потому что создавая даже развлекательный контент, нужно чувствовать, чему он научит и как он изменит мир. К лучшему или наоборот?”, – написал глава города.

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Максим Афанасьев поблагодарил компанию СИБУР за поддержку фестиваля. “Это реальные инвестиции в людей. Реальный вклад в будущее”, – заключил он.

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# кино , Максим Афанасьев , Тобольск , фильмы

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