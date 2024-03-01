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Тюменские спасатели - лучшие в ликвидации ДТП

Общество, 10:49 30 марта 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда тюменских спасателей стала лучшей в ликвидации ДТП. Областные соревнования прошли Заводоуковске, сообщает региональное Управление МЧС.

Всего в турнире приняли участие восемь команд. Это пожарно-спасательные отряды региона, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Перед участниками была смоделирована ситуация в которой автомобиль попал в ДТП. Водитель и пассажир оказались заблокированы в машине.

Тюменская команда представит область на соревнованиях Уральского федерального округа в апреле. Состязания пройдут в Миассе Челябинской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , соревнования , спасатели

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