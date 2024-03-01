Тюменские спасатели - лучшие в ликвидации ДТП

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда тюменских спасателей стала лучшей в ликвидации ДТП. Областные соревнования прошли Заводоуковске, сообщает региональное Управление МЧС.

Всего в турнире приняли участие восемь команд. Это пожарно-спасательные отряды региона, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Перед участниками была смоделирована ситуация в которой автомобиль попал в ДТП. Водитель и пассажир оказались заблокированы в машине.

Тюменская команда представит область на соревнованиях Уральского федерального округа в апреле. Состязания пройдут в Миассе Челябинской области.