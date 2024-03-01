  • 30 марта 202430.03.2024суббота
  • USD92,3660
    EUR99,5299
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменец прятал мефедрон в нижнем белье

Происшествия, 11:55 30 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину с синтетическим наркотическим средством задержали полицейские в Тюмени на ул. Кулибина, сообщает УМВД по Тюменской области.

Вечером сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который при виде их автомобиля стал что-то прятать в штаны, а потом побежал.

Мужчину остановили. При общении с сотрудниками полиции он сильно нервничал. В присутствии двух понятых в его нижнем белье обнаружен пакетик с порошком.

Экспертиза показала, что тюменец хранил при себе синтетический наркотик массой 0,3 гр. Задержанный признался, что приобрел мефедрон через мессенджер для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:09 30.03.2024Тюменец сломал силовой аттракцион и похитил из него деньги
14:12 30.03.2024Разгромившими подъезд подростками заинтересовалась прокуратура
13:14 30.03.2024Подруги вынесли из арендованной квартиры телевизор
11:55 30.03.2024Тюменец прятал мефедрон в нижнем белье