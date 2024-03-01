Тюменец прятал мефедрон в нижнем белье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину с синтетическим наркотическим средством задержали полицейские в Тюмени на ул. Кулибина, сообщает УМВД по Тюменской области.

Вечером сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, который при виде их автомобиля стал что-то прятать в штаны, а потом побежал.

Мужчину остановили. При общении с сотрудниками полиции он сильно нервничал. В присутствии двух понятых в его нижнем белье обнаружен пакетик с порошком.

Экспертиза показала, что тюменец хранил при себе синтетический наркотик массой 0,3 гр. Задержанный признался, что приобрел мефедрон через мессенджер для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.