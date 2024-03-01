Тюменский врач рассказала о разновидностях тонометров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский врач-терапевт Дина Зараева рассказала о разновидностях тонометров. Она подчеркнула, что в доме гипертоников, пожилых людей и страдающих вегето-сосудистой дистонией обязательно должен быть точный и надежный прибор для измерения артериального давления. Об этом пишет tmn.aif.ru.

"Пожилым людям лучше приобретать автоматические модели с плечевой манжетой. Это удобно, не нужна посторонняя помощь и обеспечивается точность измерений. Важно, чтобы экран был большим, с крупными цифрами. Для максимального облегчения в использовании можно выбрать модели с цветной индикацией или голосовым сопровождением. Для тех, кто постоянно в разъездах, подойдет компактный тонометр на запястье. Страдающим от аритмии полезнее всего модели с функцией измерения пульса. Правда, автоматизированный прибор не всегда может распознать и диагностировать перебой в пульсации. Поэтому пользователям со слабым пульсом лучше остановить свой выбор на механических моделях. А если очень хочется автоматический тонометр, стоит выбирать прибор с интеллектуально логической системой, которая может максимально корректно рассчитать давление при слабом пульсе, вычисляя среднее количество ударов по специальной формуле, занесенной в память, - прокомментировала Дина Зараева.