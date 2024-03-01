Биатлонистки из Свердловской области выиграли масс-старт чемпионата России в Тюмени
Спорт, 13:59 31 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Биатлонистки из Свердловской области выиграли масс-старт и заняли весь пьедестал чемпионата России в Тюмени 31 марта, в заключительный день соревнований.
В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" золото завоевала Наталия Шевченко, серебро - Ирина Казакевич, бронзу - Анастасия Шевченко, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В торжественной церемонии награждения принял участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.