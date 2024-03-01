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Биатлонистки из Свердловской области выиграли масс-старт чемпионата России в Тюмени

Спорт, 13:59 31 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Биатлонистки из Свердловской области выиграли масс-старт и заняли весь пьедестал чемпионата России в Тюмени 31 марта, в заключительный день соревнований.

В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" золото завоевала Наталия Шевченко, серебро - Ирина Казакевич, бронзу - Анастасия Шевченко, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В торжественной церемонии награждения принял участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

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# биатлон , Владимир Якушев

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