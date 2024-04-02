Экскурсия по сельхозу: кабинет, где хранили тело Ленина, потайная лестница в старинной библиотеке и легенды о призраках

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Увидеть артефакты дореволюционного и советского прошлого, интерьеры старинной библиотеки, кабинет, где в годы Великой Отечественной войны находилось на хранении тело Ленина, можно в корпусе ГАУ Северного Зауралья по ул. Республики, 7 в Тюмени.

На экскурсии по зданию бывшего Александровского реального училища, впоследствии — сельскохозяйственного техникума и института, побывала корреспондент информационного агентства "Тюменская линия".

"Музея, конечно, как такового нет, но тут собраны музейные предметы, — отметила директор библиотеки ГАУ Северного Зауралья Алла Магницкая, приглашая в одну из аудиторий на втором этаже корпуса. — Почему именно здесь? Во время Великой Отечественной войны в этой комнате находился саркофаг с телом Ленина. В следующей комнате была лаборатория. Сейчас там серверная. Но ребята говорят, что по утрам формалином всё равно попахивает".

Помещение, где в годы Великой Отечественной войны хранилось тело Ленина | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Помещение, где в годы Великой Отечественной войны хранилось тело Ленина | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В наши дни историю об эвакуации тела Ленина и размещении его в здании тюменского сельскохозяйственного техникума в 1941 году горожане вспоминают и пересказывают друг другу и туристам часто и в подробностях. Куда меньше тюменцы знают о дореволюционном прошлом здания. Хотя здесь поражающего воображение точно не меньше.

В 1885 году техническое оснащение Александровского реального училища удивило побывавшего в Тюмени американского путешественника Джорджа Кеннана. Он отмечал, что учебное заведение представляло собой "научно-технологическую школу, в которой есть механическое отделение с паровой машиной, токарными станками и различными инструментами, физическое отделение, снабженное точными приборами, включающими даже телефоны системы Белла, Эдисона и Долбера и фонограф, а также химическая лаборатория, отделение рисования и черчения, хорошая библиотека и прекрасный музей".

Какова же история Александровского реального училища? Оно образовалось 15 октября 1879 года и стало вторым в Сибири реальным училищем.

"До этого средние образовательные учреждения в основном были классического характера, то есть социально-гуманитарные науки, а с 1846 года начали создавать реальные училища, то есть давали естественно-научное, техническое образование. Училище было выстроено на средства главы Тюмени Прокопия Подаруева, который пожаловал на это дело 200 тысяч серебряных рублей. Проект подготовил архитектор из Санкт-Петербурга Воротилов, здание построили буквально за два года", — рассказала Алла Магницкая.

Первый набор был невелик — всего 35 человек, по прошествии времени, когда училище получило свое признание, набор стал намного больше. Первым директором заведения был назначен известный ученый Иван Яковлевич Словцов. Он уделял большое внимание техническому оснащению училища. Среди экспонатов есть некоторые приборы, которыми пользовались учащиеся Александровского училища.

Среди известных выпускников училища — писатель Михаил Пришвин, советский дипломат Леонид Красин, оперный певец Андрей Лабинский, врач Станислав Карнацевич и многие другие. Год проучился здесь будущий разведчик Николай Кузнецов.

В 1919 году училище прекратило существование, в 1920 году образовался сельскохозяйственный техникум. Часть экспозиции посвящена истории с хранением в техникуме саркофага с телом Ленина в годы Великой Отечественной войны. "Здание было полностью закрыто, находилось под охраной. Начальником лаборатории был Борис Збарский. В начале 2000-х в Тюмень приезжал его сын, он рассказывал, что они жили внизу, окна второго этажа были заложены кирпичом, чтобы не проникал свет. По периметру здания стояла охрана — сотрудники тюменского НКВД, внутри охраняли сотрудники НКВД из Москвы", — рассказывает Алла Магницкая.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Изнутри здание бывшего реального училища перестраивалось. Единственным местом, где частично сохранились прежние интерьеры, является библиотека. Здесь уцелел балкон со стеллажами для книг, ведущая на него старинная лестница, печь.

Иван Яковлевич Словцов уделял большое внимание собранию учебных и научных изданий. До наших дней дошло 600 экземпляров из коллекции, они хранятся в отделе редкой книги в седьмом учебном корпусе, с некоторыми книгами можно познакомиться и на Республике, 7. Тюменцы вспоминают, что в начала 1980-х годов от старинных изданий было велено избавляться, но часть их сберегли библиотекари и преподаватели института.

Алла Магницкая отмечает, что книги для библиотеки училища закупались очень качественные, у известных издателей в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине. Самая старая книжка в собрании — "Этимология садовника" 1871 года. Есть прижизненное издание знаменитого ученого Климента Тимирязева, который занимался физиологией растений. Обращает внимание качество страниц некоторых книг. Они выполнены из веленевой бумаги, в составе которой переработанная ткань без всякой целлюлозы. Ее отличает желтоватый оттенок и гладкая поверхность.

В библиотеке есть потайная лестница. Она ведет на чердак. Говорят, что там жил священнослужитель, однако это лишь легенда. Сейчас там — книгохранение. Стоит отметить, что в здании училища была придомовая церковь, то есть освященное помещении непосредственно в учреждении. Сейчас там располагается конференц-зал.

Делятся сотрудники корпуса и другими легендами — мистическими.

"Охрана у нас говорит: смотрим в камеры, которые выходят во двор: по двору мечется мужик с мешком. Выходят на улицу — никого нет. По камерам смотрят — бегает. Или однажды в выходной день открылась дверь, запертая на ключ, это зафиксировали камеры. После этого случая один из охранников уволился", — отметила Алла Магницкая.

Ранее появлялась информация, что здание Александровского училища ждет реставрация. Сроки работ не обозначены, вероятнее всего, идет поиск финансирования. Сотрудники корпуса надеются, что оригинальные элементы интерьера в здании сохранят, а не заменят новоделом.

Влада Нерадовская