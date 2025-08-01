  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер южный

Более 400 молодых педагогов пополнили коллективы тюменских школ за три года

Общество, 18:59 25 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

453 молодых учителя выбрали школы Тюмени для начала своего трудового пути с 2022 года. Всего в сфере образования областного центра трудятся 13 337 специалистов, из них 9 тыс. 5 — педагоги.

Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. Он подчеркнул стабильность и преемственность тюменской образовательной системы.

В последние дни августа школы города вносят последние штрихи перед приемом учеников. Специалисты проверяют исправность автобусов, уточняют маршруты подвоза ребят, оценивают порядок на территории образовательных учреждений.

"Сделаем всё необходимое, чтобы новый учебный год начался организованно и комфортно для всех участников образовательного процесса", - заверил Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 25.08.2025Более 400 молодых педагогов пополнили коллективы тюменских школ за три года
18:39 25.08.2025Трое тюменских военнослужащих возвращены из украинского плена
18:10 25.08.2025Участникам проекта "Боевой кадровый резерв" устроили выходной с родными
18:05 25.08.2025В сентябре тюменцы станут свидетелями затмений Луны, Солнца и Венеры

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора