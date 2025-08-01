Более 400 молодых педагогов пополнили коллективы тюменских школ за три года

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

453 молодых учителя выбрали школы Тюмени для начала своего трудового пути с 2022 года. Всего в сфере образования областного центра трудятся 13 337 специалистов, из них 9 тыс. 5 — педагоги.

Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. Он подчеркнул стабильность и преемственность тюменской образовательной системы.

В последние дни августа школы города вносят последние штрихи перед приемом учеников. Специалисты проверяют исправность автобусов, уточняют маршруты подвоза ребят, оценивают порядок на территории образовательных учреждений.

"Сделаем всё необходимое, чтобы новый учебный год начался организованно и комфортно для всех участников образовательного процесса", - заверил Максим Афанасьев.