В Тюмени подвели итоги первого модуля программы "Боевой кадровый резерв

Губернатор, 19:08 25 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками проекта "Боевой кадровый резерв" в корпусе ТюмГУ 25 августа. Вместе с ветеранами боевых действий он подвел итоги первого модуля программы.

"Сегодня у вас был основной день знакомства с наставниками. Уверен, что и для вас, и для них это был новый интересный опыт, который обязательно пойдет на пользу. Теперь хотелось бы получить от вас обратную связь: что понравилось, что было особенно интересным, чего не хватило, что нужно учесть при разработке следующих образовательных программ", — обратился к аудитории Александр Моор.

﻿

Участники отметили, что первый модуль оказался насыщенным. Помимо нюансов основной программы обучения и стажировки, они поинтересовались у губернатора, с какими вызовами сегодня сталкивается Тюменская область, в чем особенность региональной управленческой команды, как он видит в дальнейшем работу "Боевого кадрового резерва" и многое другое.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участник проекта Вадим Немиров узнал о программе в Telegram-канале главы региона. Решил попробовать свои силы, так как считает, что может принести пользу Тюменской области. Тюменец видит себя в направлении безопасности — за плечами у него 19 лет оперативной службы.

"Моим наставником стал депутат областной думы Юрий Баранчук. Мы уже пообщались, наметили планы, обсудили дальнейшую работу, которая, уверен, будет плодотворной. Уже в первом модуле мы получили много нужной информации, завели полезные знакомства. Идем дальше", - рассказал он.

﻿

Первый модуль, посвященный сфере госуправления, длился 11 дней. За это время эксперты провели для участников 20 лекций, организовали девять встреч и практических занятий, 18 часов индивидуальных консультаций. Кроме этого, состоялись серии тренингов, направленных на развитие личностно-профессиональных компетенций. Спикерами выступили преподаватели ТюмГУ, Высшей школы госуправления Президентской академии, представители регионального правительства. Участники рассмотрели устройство системы государственной власти в России, основные законы, правовые нюансы.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Отдельно реализовали трек "Мастерская стратегий". Он направлен на формирование стратегического видения, мышления и продлится весь год. Далее участников ждет еще три очных модуля и три межмодульных периода, где мы будем взаимодействовать дистанционно. Следующий этап запланирован на декабрь", — сообщил академический директор образовательной программы "Боевой кадровый резерв" Артем Березкин.

﻿

Напомним, ранее глава региона выразил уверенность в том, что тюменский проект станет профессиональным трамплином для земляков, которые самоотверженно защищали Родину и хотят послужить ей уже в гражданской жизни.

Виктория Макарова

# Александр Моор , Боевой кадровый резерв

