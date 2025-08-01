  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер юго-восточный

Проверку школьных автобусов в Тюмени завершат к 27 августа

Общество, 20:39 25 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

51 маршрут школьных автобусов будет действовать в Тюмени в 2025-2026 учебном году. Перед началом сезона весь транспорт проходит тщательную проверку.

"Департаментом образования получены уведомления от 16 школ о необходимости организации 51 маршрута для подвоза обучающихся. Рабочие группы провели комплексное обследование школьных маршрутов. С 11 по 15 августа проверено 47 маршрутов, по результатам составлены акты обследования. Осталось обследовать еще четыре маршрута, что будет сделано до 27 августа", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году всегда находится под пристальным вниманием, так как напрямую влияет на качество образования и затрагивает интересы тысяч тюменских семей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , школы , школьные автобусы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 25.08.2025Проверку школьных автобусов в Тюмени завершат к 27 августа
20:02 25.08.2025Памятник участникам ВОВ в Армизонском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры
18:59 25.08.2025Более 400 молодых педагогов пополнили коллективы тюменских школ за три года
18:39 25.08.2025Трое тюменских военнослужащих возвращены из украинского плена

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора