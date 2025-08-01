Проверку школьных автобусов в Тюмени завершат к 27 августа

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

51 маршрут школьных автобусов будет действовать в Тюмени в 2025-2026 учебном году. Перед началом сезона весь транспорт проходит тщательную проверку.

"Департаментом образования получены уведомления от 16 школ о необходимости организации 51 маршрута для подвоза обучающихся. Рабочие группы провели комплексное обследование школьных маршрутов. С 11 по 15 августа проверено 47 маршрутов, по результатам составлены акты обследования. Осталось обследовать еще четыре маршрута, что будет сделано до 27 августа", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году всегда находится под пристальным вниманием, так как напрямую влияет на качество образования и затрагивает интересы тысяч тюменских семей.