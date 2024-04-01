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Тюменские "моржи" помогают освободить Туру ото льда

Общество, 15:18 01 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские "моржи" помогают освободить Туру ото льда. В этом задействованы представители Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень".

С помощью бензопил "моржи" пропиливают 40-сантиметровую полосу поперек Туры, убирают лед. Это нужно, чтобы избежать резкого подъема воды и затопления.

"Должна быть открытая вода. Лед уже не будет давить на баржи, которыми перегорожена река для поднятия воды. Суда можно будет отцепить с одной стороны и протянуть вдоль течения, и лед пройдет", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

Напомним, ранее в рамках работ по предупреждению ЧС, связанных со снижением уровня воды в Туре, были поставлены баржи в районе водозаборных сооружений ТЭЦ-1. Это создало необходимый подпор воды.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# река Тура , тюменские моржи

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