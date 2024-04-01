Тюменские студенты изучат методы машинного обучения в университете "Сириус"

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Девять студентов Тюменского индустриального университета пройдут обучение в научно-технологическом университете "Сириус" с 1 апреля в течение двух недель. Они освоят модуль "Методы машинного обучения", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Право на обучение получили студенты института промышленных технологий и инжиниринга по направлению "Мехатроника и робототехника". Это третьекурсники Максим Аксенов, Елисей Геревич, Андрей Евдокимов, Иван Кирика, Регина Колчакова, Иван Медведев, Василий Платон, Тимур Сафинов и Андрей Шубин.

Участников сетевой программы ждут лекции и практические занятия по современным методам машинного обучения – области искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерным системам обучаться и принимать автономные решения на основе данных без явного программного задания.

Обучение на площадке "Сириуса" – возможность более глубоко погрузиться в дисциплину и получить необходимые профессиональные компетенции на высоком уровне.