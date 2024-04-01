СОНКО Тюменской области могут выиграть грант до 700 тыс. рублей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прием заявок на конкурсы среди социально ориентированных некоммерческих организации на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры стартовал в Тюменской области. Максимальный размер субсидии — 700 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства региона.

Средства из областного бюджета будут выделяться по пяти направлениям в рамках нацпроекта "Культура": популяризация русского языка и литературы; популяризация и сохранение этнокультурного достояния; популяризация народных промыслов и ремесел; обеспечение связи поколений; реализация всероссийского проекта в области музыкального, театрального или изобразительного искусства.

До 600 тыс. рублей СОНКО могут получить по трем направлениям в рамках программы Тюменской области "Развитие культуры". Это развитие креативного мышления и формирование навыков разработки креативных проектов, популяризация регионального культурного бренда, а также формирование и развитие сообщества лидеров культуры.

Регистрация открыта до 2 мая. Проконсультироваться по вопросам подготовки заявок можно у главного специалиста департамента культуры Тюменской области Ольги Носыревой по телефону: 8 (3452) 42-74-29.