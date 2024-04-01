Тюменские медики: воздушные потоки в аэротрубе позитивно влияют на людей с ДЦП

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Воздействие на организм человека воздушных потоков в аэротрубе изучили студенты и ординаторы Тюменского медицинского университета. Позитивные результаты отмечены у группы людей с одинаковой формой ДЦП, сообщает пресс-служба вуза.

Данный метод реабилитации при нарушениях опорно-двигательного аппарата применяет мастер спорта по спортивным бальным танцам на колясках Анна Миркина. Она предложила ученым Тюменского медицинского университета стать экспертами проекта "Летать легко". Исследование проводилось под руководством д. м. н., профессора, заведующей кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елены Туровининой.

"Чтобы узнать, как работает данный метод реабилитации, мы проводили оценку спастичности у пациентов с ДЦП, наблюдали за динамикой. Исследование показало, что за десять регулярных занятий снизилась спастичность мышц верхних и нижних конечностей. Вместе с этим увеличилась подвижность коленных суставов, показатели гониометрии улучшились у всех участников", – рассказала ординатор Тюменского медуниверситета по ЛФК и спортивной медицине Анастасия Юдина.

Анну Миркину вдохновили показатели: "В группе было 10 ребят с одинаковой формой ДЦП, и у всех есть результаты. Некоторые, кто в обыденной жизни ходят с опорой, дома стали ходить без опоры. То есть положительный эффект данного метода еще и сохраняется. Мы продолжим эту работу и сотрудничество с медицинским университетом в рамках новых проектов по реабилитации".

Еще один большой плюс метода – социальный аспект. По словам студентки шестого курса Елизаветы Величевой, мероприятия в рамках исследований сплотили участников, благодаря проекту люди с поражением опорно-двигательного аппарата отметили изменение качества жизни: улучшилась координация, самочувствие и настроение.