Тюменцев предупреждают о "туристических" схемах мошенников

| Фото: пресс-служба банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба банка ВТБ (ПАО)

В преддверии туристического сезона активизируются мошенники, использующие как наживку заработок на оценке работы турфирм или отелей. Также они стали предлагать "вакансии" тайного покупателя. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с начала года более чем на 30 %.

С приближением сезона отпусков мошенники стали связываться с клиентами через мессенджеры и представляться сотрудниками туристических компаний, сервисов по поиску и покупке авиабилетов и бронированию отелей. Они предлагают заработать деньги, оставляя оценки качества работы отелей якобы для привлечения новых клиентов.

В разговоре собеседника просят присоединиться к онлайн-встрече, например, собеседованию и включить демонстрацию экрана смартфона. Так злоумышленники видят, какие приложения установлены у человека, и стараются получить к ним доступ. Например, просят оформить карту в банковском приложении для совершения покупок под видом "тайного покупателя".

При этом мошенникам видны все поступающие SMS-коды для доступа к личному кабинету онлайн-банка или вывода средств. Поэтому как только жертва оплатит покупки, общение прекращается, а вернуть деньги уже невозможно.

"Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более актуальными. Мошенники пользуются уязвимым положением людей при трудоустройстве, предлагая несуществующие вакансии, и обманным путем выманивают деньги. Если вы понимаете, что попали в ловушку, — немедленно позвоните в банк для проверки операций по картам и счетам или сделайте это самостоятельно через ВТБ Онлайн", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чтобы исключить вредные и опасные звонки, можно использовать определитель номера — в ВТБ Онлайн опция находится в настройках профиля в разделе "Безопасность". Там же можно всегда проверить ссылки на фишинг или скам.