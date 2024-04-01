В Тюменской области для креативных предпринимателей стартовал грантовый конкурс "Новая нефть"
Конкурс по предоставлению грантовой поддержки креативным предпринимателям "Новая нефть" объявило Тюменское агентство развития креативных индустрий 1 апреля. На эти цели из бюджета Тюмени будет направлено 5 млн рублей.
"Конкурс проходит в две волны. В первую раздадим 2 миллиона рублей, во вторую – 3 миллиона. В первую очередь нас интересуют проекты, направленные на развитие бизнеса в области креативных индустрий. Готовя заявку, нужно обращать внимание на то, чем эти деньги, действительно, помогут в росте бизнеса. Мы смотрим не только на социальную часть, хотя она в креативных индустриях всегда важна", - рассказал ИА "Тюменская линия" гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.
Коммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут участвовать в конкурсе. Первая волна заявок пройдет с 1 апреля по 2 мая. Победителей объявят 17 июня.
Глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях: ""Новая нефть" – именно так называют результаты деятельности креативных индустрий. Творческий сектор во многих городах стал новым перспективным источником роста. И этому сектору экономики уделяется значительное внимание".
Напомним, Тюмень занимает второе место среди российских городов по вкладу креативных индустрий в городскую экономику - более 14,1 %. В городе прикладывапют усилия по расширению данного сегмента экономики.
"Мы регулярно проводим встречи с предпринимателями, и одним из предложений было провести отбор на получение гранта среди субъектов творческого предпринимательства. В бюджете на эти цели предусмотрено 5 миллионов рублей. Уверен, что благодаря тюменцам объемы "новой нефти" будут пополнены, а творческие люди получат средства на реализацию и развитие своих креативных идей", - заключил Кухарук.
Подробней о конкурсе можно узнать по ссылке.
Анжела Лебедева