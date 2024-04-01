В Тюменской области для креативных предпринимателей стартовал грантовый конкурс "Новая нефть"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс по предоставлению грантовой поддержки креативным предпринимателям "Новая нефть" объявило Тюменское агентство развития креативных индустрий 1 апреля. На эти цели из бюджета Тюмени будет направлено 5 млн рублей.

"Конкурс проходит в две волны. В первую раздадим 2 миллиона рублей, во вторую – 3 миллиона. В первую очередь нас интересуют проекты, направленные на развитие бизнеса в области креативных индустрий. Готовя заявку, нужно обращать внимание на то, чем эти деньги, действительно, помогут в росте бизнеса. Мы смотрим не только на социальную часть, хотя она в креативных индустриях всегда важна", - рассказал ИА "Тюменская линия" гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

Коммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут участвовать в конкурсе. Первая волна заявок пройдет с 1 апреля по 2 мая. Победителей объявят 17 июня.

Глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях: ""Новая нефть" – именно так называют результаты деятельности креативных индустрий. Творческий сектор во многих городах стал новым перспективным источником роста. И этому сектору экономики уделяется значительное внимание".

Напомним, Тюмень занимает второе место среди российских городов по вкладу креативных индустрий в городскую экономику - более 14,1 %. В городе прикладывапют усилия по расширению данного сегмента экономики.

"Мы регулярно проводим встречи с предпринимателями, и одним из предложений было провести отбор на получение гранта среди субъектов творческого предпринимательства. В бюджете на эти цели предусмотрено 5 миллионов рублей. Уверен, что благодаря тюменцам объемы "новой нефти" будут пополнены, а творческие люди получат средства на реализацию и развитие своих креативных идей", - заключил Кухарук.

Подробней о конкурсе можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева