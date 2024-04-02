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В Тюмени водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Происшествия, 11:31 02 апреля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя, который сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, разыскивают сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке ул. Ставропольской и Самарцева в Тюмени вечером 1 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Предварительно, мальчик получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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