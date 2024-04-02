Тобольск примет областные соревнования по самбо осенью

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Областные соревнования по самбо "Путь к успеху" пройдут в обновленном спортивном зале школы № 7 Тобольска осенью. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

Благодаря проекту "Za самбо" и финансовой поддержке партии "Единая Россия", в школе проведен ремонт спортивного зала и приобретен борцовский ковер.

Также для воспитанников школы № 1 приобретены комплекты спортивной формы. 558 учащихся Тобольска увлечены самбо, некоторые являются призерами региональных этапов Всероссийской школьной лиги "Мир самбо" и "Время первых".