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Тобольск примет областные соревнования по самбо осенью

Спорт, 16:07 02 апреля 2024

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Областные соревнования по самбо "Путь к успеху" пройдут в обновленном спортивном зале школы № 7 Тобольска осенью. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

Благодаря проекту "Za самбо" и финансовой поддержке партии "Единая Россия", в школе проведен ремонт спортивного зала и приобретен борцовский ковер.

Также для воспитанников школы № 1 приобретены комплекты спортивной формы. 558 учащихся Тобольска увлечены самбо, некоторые являются призерами региональных этапов Всероссийской школьной лиги "Мир самбо" и "Время первых".

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# Максим Афанасьев , самбо

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