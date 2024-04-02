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Тюменцам рассказали, что делать, если военкомат отказал в IТ-отсрочке от срочной службы

Общество, 16:51 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка от срочной службы. Весенний призыв начался 1 апреля. Решение по отсрочке будет принимать призывная комиссия, сообщает Минцифры РФ.

"Если вдруг в вашем военкомате возникла техническая накладка и вас не нашли в списках, пишите нам на help@digital.gov.ru. Все вопросы находятся на контроле и решаются в ручном режиме максимально оперативно", - рассказали в ведомстве.

Сотруднику на указанную почту нужно написать: ФИО, название компании с указанием ИНН, номер заявления на Госуслугах, суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки (обязательно, без неё не рассматривают).

Основные случаи, по которым военкомат может не найти сотрудника в списках, - компания ошиблась в данных специалиста, специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы, специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.

"Ещё раз обращаем внимание компаний и специалистов. Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках весеннего призыва заявления от сотрудников принимали до 6 февраля", - добавили в Минцифры.

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# ИТ , отсрочка , цифровизация

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