В труднодоступные деревни Тобольского района доставили дизельное топливо

| Фото: t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Топливо для дизельных электростанций доставлено в труднодоступные деревни Тобольского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как уточнили в администрации Тобольского района, топливо завезено в объеме, достаточном для бесперебойной работы дизельных электростанций. Они обеспечивают энергией Лайтамакское и Ачирское поселения.

Напомним, в труднодоступной местности круглосуточную подачу энергии обеспечивают девять станций. На год им требуется около 700 тонн топлива.