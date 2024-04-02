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В труднодоступные деревни Тобольского района доставили дизельное топливо

Общество, 17:13 02 апреля 2024

t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Топливо для дизельных электростанций доставлено в труднодоступные деревни Тобольского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как уточнили в администрации Тобольского района, топливо завезено в объеме, достаточном для бесперебойной работы дизельных электростанций. Они обеспечивают энергией Лайтамакское и Ачирское поселения.

Напомним, в труднодоступной местности круглосуточную подачу энергии обеспечивают девять станций. На год им требуется около 700 тонн топлива.

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# дизтопливо , Тобольский район

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