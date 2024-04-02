Владимир Якушев отметил снижение преступности в Тюменской области

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в расширенном заседании коллегии МВД, которое провел глава государства Владимир Путин. На нем были подведены итоги за 2023 годы и намечены планы по охране правопорядка на 2024 год, сообщает пресс-служба полпредства.

В 2023 году на территории УФО зарегистрировано снижение количества преступлений на 0,7%, совершено 1,7 млн правонарушений. На 24% уменьшилось количество грабежей, на 14% - разбойных нападений, на 11,5% - убийств и покушений на убийство. Однако наблюдается рост мошенничеств, которые совершаются по телефону или через интернет.

Также в прошлом году на 15,5% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Правоохранительные органы отмечают рост на 7,9% нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В УФО за год изъято более 1,1 тонн наркотических средств, психотропных веществ и иных сильнодействующих веществ.

В результате уровень преступности на территории Уральского федерального округа в расчёте на 100 тыс. населения увеличился 0,2%. Снижение данного показателя зафиксировано в Свердловской области на 2,5%, в Тюменской области на 0,6%, в Челябинской области на 0,3% и в Ханты-Мансийском автономном округе на 0,1%. В двух регионах наблюдается рост: в Курганской области на 5,6% и Ямало-Ненецком автономном округе на 22,0%. Основной причиной такой тенденции на Ямале стала деятельность телефонных мошенников, которые используют новые методы обмана граждан.

"Совместно с региональными властями нужно проанализировать каждую цифру и принять соответствующие решения. Вплоть до кадровых. Прошу акцентировать внимание на профилактике и противодействии преступлений с использованием цифровых технологий. Необходимо наращивать обеспеченность населенных пунктов УФО системой "Безопасный город". Экономить на безопасности людей недопустимо", - подчеркнул полпред.