В игру "300 городов России" увлекли в Тюмени детских омбудсменов из разных регионов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 участников XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка стали участниками игротеки "Семейные игры – современные, увлекательные, свои" в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 2 апреля. Педагог-игротехник, кандидат педагогических наук, руководитель АНО "Центр социального творчества и туризма "Искра" Григорий Кудашов увлек их в игру "300 городов России".

"Самое главное им нужно будет сотрудничать эффективно друг с другом. Нужна будет память, где-то интуиция, в идеале бы – знание географии России. Игру можно конструировать под любую задачу в любых условиях. Независимо от внешних, внутренних условий, решая любые задачи, можно использовать игры в профессиональной деятельности", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Взрослые, как дети, получают от игр мощный ресурс – вдохновение, энергию, считает автор игр. За более чем 30-летнюю педагогическую практику Григорий разработал сотни методических рекомендаций по различным играм, включая подвижные. Успел запатентовать десятки игр, связанных с конструированием. Педагог-игротехник способен увлечь в игру как маленьких детей, так и, к примеру, участников образовательного интенсива для инструкторов центра "Воин".

"Для инструкторов центра "Воин" мы организовали подвижные игры. Большинство из них прошли СВО – серьезные ребята. Более 100 человек весело играли в подвижные игры, почувствовали себя мальчишками. Всем взрослым и детям нужны игры, особенно в современном мире", - считает Григорий Кудашов.

Практику применения игрового конструирования взяла на заметку уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Тем более, что Григорий Кудашов, входящий в состав Совета отцов Тюменской области, собирается в командировку в Пермь.

"Замечательно, что он входит в Совет отцов при уполномоченном по Тюменской области, поэтому понимает, для чего нам это нужно, как это осуществить. Он приедет к нам, в Пермь, думаю, мы подружимся. Мы все работаем с детьми, в том числе, игра – то, через что можно передавать свои знания. И самим интересно оказаться в роли игроков", - отметила Светлана Денисова.

Начальник управления семейной политики министерства социального развития Оренбургской области Елена Кузьмина считает, что в игре рождается истина, и это хорошая возможность проявить себя.

"В игре также можно узнать коллег, познакомится с чем-то новым. Дружеская обстановка, которая здесь царит, она готовит нас к серьёзной работе. Мы с удовольствием пригласим эксперта, потому что опыт интересный. Самое главное – он очень прост. Вариантов тысячи – это здорово", - сказала Елена Кузьмина.

XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка пройдет в Тюмени 3 и 4 апреля. Участников ожидает насыщенная программа с посещение специализированных учреждений. Детские омбудсмены особое внимание уделят темам улучшения жилищных условий семей, поддержки семей в кризисной ситуации, реабилитации родителей с алко- и наркозависимостью, практикам разрешения семейных споров.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова из общей программы выделила для себя посещение учреждений: "Самое главное – посетить учреждения вашего региона, узнать, как организована работа. У каждого есть какие-то наработанные практики, самое лучшее возьмём на вооружение для распространения, применения".

Начальника управления семейной политики министерства социального развития Оренбургской области Елену Кузьмину больше всего интересует, как работают с семьей тюменские социальные службы.

"Я хотела бы познакомиться с работой ваших семейных центров, которые занимаются с самой уязвлённой категорией: семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети, в отношении которых родители лишены прав. Посмотреть, каким образом сохраняется семья, поддерживается", - пояснила она.

Елена Кузьмина призналась, что давно мечтала побывать в Тюмени. Из перечня экскурсий выбрала ту, что связана с купечеством. "Меня привлекает тюменское купечество. На мой взгляд, это такие люди, которые прочно стояли на ногах, поднимали Россию. Создавая свой капитал, они увеличивали капитал страны", - подчеркнула участница всероссийского съезда по правам ребенка.

Анжела Лебедева